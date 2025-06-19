Сенатор США объявил Зеленского «напыщенным индюком»

Анатолий Лапин.  
19.06.2025 09:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Владимир Зеленский запомнится как человек, который провел самую неудачную встречу с американским президентом в Овальном кабинете за всю историю таких встреч.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил сенатор Тед Круз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский запомнится как человек, который провел самую неудачную встречу с американским президентом в Овальном...

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«Я думаю, Зеленский повел себя ужасно. Я думаю, что его встреча в Овальном кабинете войдет в историю как самая неудачная встреча любого лидера, который когда-либо там бывал. Я думаю, что он вел себя как напыщенный индюк, и я думаю, что он не понимает, что делает. Я думаю, что Зеленский провел время с Нэнси Пелоси, Чаком Шумером, в «Нью-Йорк Таймс»,и считает, что он приехал в Овальный кабинет как борец за свободу.

И я думаю, что он наносит реальный ущерб своей стране… Я не верю, что когда-либо называл его героем. Я скажу так – я не поддерживаю Зеленского и не считаю, что все, кого мы поддерживаем, должны быть святыми, а все, против кого мы выступаем, должны быть злодеями. Я не занимаюсь морализаторством. Я занимаюсь интересами США», – заявил Круз.

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