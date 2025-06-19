Сенатор США объявил Зеленского «напыщенным индюком»

Владимир Зеленский запомнится как человек, который провел самую неудачную встречу с американским президентом в Овальном кабинете за всю историю таких встреч.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил сенатор Тед Круз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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