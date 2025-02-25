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Немецкое издание Die Zeit пишет, что Россия и США сегодня проведут вторую встречу переговорщиков в Саудовской Аравии.

По словам конфидентов издания, нынешняя встреча станет «продолжением первой встречи», которая состоялась на прошлой неделе между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

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По данным издания, представителей Украины и ЕС на нее снова не пригласили. На данный момент российские власти встречу не подтверждали, но Трамп заявлял, что новые переговоры с РФ пройдут 25 февраля.

Встреча в Эр-Рияде должна пройти на следующий день после визита президента Эммануэля Макрона в Вашингтон. Макрон после встречи заявил, что прекращение огня на Украине может наступить уже в течение нескольких недель. Об этом же говорит Дональд Трамп.

Таким образом, делает вывод немецкая газета, шансы на завершение боевых действий уже к Пасхе заметно возрастают. Ранее именно этот ориентир указывали многочисленные «сливы» из Вашингтона. При этом стоит иметь в виду, что речь пока идет лишь о прекращении огня. Подготовка полноценного мирного соглашения займет больее время.

Одновременно с этим Лондон сделал неожиданное заявление – в интервью Times Radio замглавы МВД Соединенного Королевства Дэн Джарвис не исключил возможности возвращения Москвы в состав G7.

Вчера ночью по Москве, после того как Генассамблея ООН провалила нейтральную резолюцию авторства США по Украине, Совбез ООН на своем экстренном заседании принял дружественную России резолюцию, которая не называет Москву «агрессором» и не призывает к выводу российских войск из Украины. Этот текст был внесен правительством США и получил 10 из 15 возможных голосов. Все пять европейских членов Совбеза – Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция – от голосования воздержались.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд раскритиковала резолюцию, заявив, что между Россией и Украиной не может быть никакого равенства в отношении войны. Посол Франции Николя де Ривьер также высказался против резолюции. «Нигде не будет мира и безопасности, если агрессия будет вознаграждаться», — сказал де Ривьер. Великобритания и Франция имеют право вето в Совете Безопасности ООН. Однако они не использовали его с 1989 года.



И вот, мы видим, что переговорный поезд отправляется на следующую станцию – и снова без ЕС и Украины. А Макрон уехал из Вашингтона с кислой миной на лице и ни с чем в плане видов на американскую военную помощь планам ЕС по Украине.