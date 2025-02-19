Сеанс самоуспокоения: в Европе увидели на сайте Госдепа то, чего там нет

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Европолитики уговаривают сами себя и друг друга, что они на самом деле не выпали из переговорной повестки по Украине, как можно подумать, слушая и читая заявления вашингтонских официалов. Но получается плохо.

Британская The Guardian убеждает, ссылаясь на помощника Трампа по нацбезопасности Уолтца, что Украина и Европа консультируются почти ежедневно. Звучит довольно издевательски, учитывая признание Зеленского, что переговоры в Эр-Рияде стали для него сюрпризом и резко негативный фидбек на эти переговоры со стороны ЕС, через голову которого они прошли.

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«Если вы хотите собрать обе стороны за столом переговоров, вы должны говорить с обеими сторонами», — ответил он, подчеркнув, что Вашингтон не оставляет союзников без внимания.

По словам Уолтца, США «продолжат опровергать утверждения о том, что союзников не консультируют». Вместе с тем, это выглядит банальным лукавством или попыткой успокоить европейцев, при сопоставлении с позициями других вашингтонских официалов, того же госсекретаря Рубио или спецпосланника Келлога.

Обнадеживают Европу и слова Рубио, который уточнил слова о готовности отменить санкции против РФ. Как пишет Bloomberg, санкции отменят не сразу, а сохранят до достижения соглашения о прекращении войны на Украине. со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Рубио упомянул об этом в телефонном разговоре с группой европейских чиновников во вторник — уже после встречи американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.

Как пишет агентство, это может «принести некоторое облегчение европейским союзникам».

«Многие из санкций [против России] были введены в координации с европейскими союзниками. Решение США досрочно снять ограничения нанесет серьезный удар по усилиям Европы лишить Путина денег, необходимых для финансирования его военной машины», — пишет агентство.

Впрочем, и тут не до конца все понятно. В Госдепартаменте отказались комментировать комментарии Рубио по поводу санкций, отмечает Bloomberg. Из чего можно сделать вывод, что приведенная выше трактовка – лишь плод самоуспокоительных фантазий нервничающих еврочиновников.

Еще более интересная ситуация – с разницей в толковании слов Рубио об участии ЕС в переговорах по Украине. Так, глава МИД Италии Антонио Таяни рассказал о сеансе связи с госсекретарем, о котором ранее сообщал МИД Франции.

Помимо самого Таяни, в разговоре принимали участие его коллеги из Великобритании, Франции и Германии, а также глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. Рубио рассказал им о содержании встречи с российской делегацией в Эр-Рияде, прошедшей ранее во вторник.

«Слова Рубио были очень ясными. Европа будет участвовать в переговорах по очень ясной причине: мы наложили на Россию санкции, эти санкции продолжают действовать, и не может быть переговоров, если на столе нет вопроса о санкциях, а за этим столом — тех, кто эти санкции ввел и применяет», — цитирует Таяни Reuters.

А вот в сообщении на сайте Госдепартамента США , хотя и подтверждается факт и тематика разговора, однако об обещаниях участия стран Европы в переговорах не говорится ничего. Вот этот короткий текст авторства пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюса: