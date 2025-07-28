Если украинское командование примет решение отходить из Красноармейска (Покровска), это будет означать, что у ВСУ вообще не осталось никаких резервов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» (запрещен в РФ) Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая роль и значение Покровска и то, что действия русских в данном случае абсолютно не являются сюрпризом, сейчас в штабах обсуждают более практичные вещи, а именно где взять резервы, которыми перекрыть продвижение врага. И если мы за какое-то время увидим, что при настолько очевидной наперёд ситуации нам всё-таки придётся не останавливать там врага, а оставлять Покровск, это было бы для меня очень плохим сигналом. Лично для меня это было бы сигналом, что у нас с резервами совсем плохо-плохо, людей не осталось.

А судя по тому, что мы видим на Сумщине, так не выглядит. Правда, масштаб боёв на Сумщине даже территориально и вот эта дуга, которая вырисовывается вокруг Покровска, конечно, очень сильно отличаются», – сказал Дикий.

По его словам, чтобы остановить окружение города ВСУ нужно существенно больше сил.