С Трампом не договоримся, будем идти до конца – историк о перспективах СВО

Катя Добрина.  
08.05.2025 16:59
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 298
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президенту США Трампу ничего не остается, как отойти от переговорного процесса по Украине – Россия своих требований не меняет и с Зеленским ничего пописывать не будет.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание кандидат исторических наук Вадим Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту США Трампу ничего не остается, как отойти от переговорного процесса по Украине –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К этому все идет. Потому что наши требования давно известны, понятны, и я не думаю, что мы отступим. Потому что в этом будущее нашей безопасности и единственный реальный выход из ситуации. Мы ведём войну, и мы должны победить в этой войне с реализацией требований – возвращения территорий, которые по Конституции принадлежат нам уже официально.

И все разговоры о том, что Крым или Донбасс, или ещё какие-то выборочные успехи с точки зрения США нам не подходят, то мы в этом плане будем идти до конца. И конечно Запад, в том числе США, вряд ли примирятся с потерей этих территорий

Трамп – делец. Ему важно продавать оружие, в том числе и Украине. Если Байден делал это бесплатно, то Трамп будет драть с них три шкуры. Украинцы только и надеются на американское оружие, потому что в Европе уже его практически не осталось. И в этом плане я не думаю, что нас ждет «светлое будущее» в общении с Западом в целом», – считает эксперт.

Он оценил угрозы накануне 9 мая.

«Не думаю, что Киев рискнёт совершить атаку на Москву, но по Крымскому мосту они попытаются ударить. И попытки долететь до Москвы тоже будут предприниматься. Я полагаю, мы уже стянули такие силы, которые должны обеспечить безопасность. Во всяком случае, мы не рискнули бы проводить парад Победы даже при 10% вероятности результативности таких попыток», – заключил Петров.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить