«Русские выносят наши экипажи БПЛА всеми средствами. И это оправданно» – командир «Айдара»
ВСУ собирают расчеты БПЛА с таким трудом, что даже использование русскими ракет против одной точки запуска – вполне оправдано по своим последствиям.
Об этом в интервью пропагандистке Янине Соколовой заявил комвзвода запрещенного в РФ нацистского батальона «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Экипажи вражеских БПЛА приносят нам 80% потерь. И на эти экипажи нельзя жалеть никаких сил и средств. Так, как это делает враг. Он на наших пилотов вообще не жалеет – он КАБами, было такое, что под Селидово ракета прилетала по экипажу FPV. Потому что их достать никто не мог, они реально очень много врагу наносили потерь, И весь наш фронт держится на БПЛА. Весь их фронт движется за счёт того, что у них тоже есть БПЛА и пехота.
Видите где-то продвижение русских, значит, у нас реально не организована работа по БПЛА и не хватает имущества, дронов, машин. Потому что выставить одну точку, я считал, 450 тыс.гривен – одна точка разведки. Это без колёс, без техники и без дронов. Чтобы выставить одну точку на неделю, надо 450 это имущество и где-то тысяч на 600 дроны», – рассказал «Осман».
Он посетовал, что в целом «БПЛА – это очень дорого», и русские это прекрасно понимают.
«Русские видят наши сборы, на что мы постоянно собираем, и они реально не жалеют [средств]. Потому с их стороны по вещевухе практически проблем нет, там реально мало сборов таких, как мы делаем.
И они понимают, что мы там месяц, два собираем на одну точку – это генераторы, кабеля, мачты, антенны, «старлинки». Одна точка – это очень много имущества. И они её уничтожили, плюс уничтожили людей, которые сидели на этой точке. И всё: подразделение парализовано», – объяснял айдаровец.
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