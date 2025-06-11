Если украинцев ещё как-то мотивирует образ «жертвы, то совершенно непонятно, за что будет воевать против РФ Европа.

Об этом на канале «Разные люди» заявил командир бандеровского батальона «Братство» ГУР МО Украины Алексей «Боргезе» Середюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дело в том, что у них хоть какая-то великая идея есть. А у нас много идей, у нас демократия. Кто-то воюет за «незалежность», кто-то за демократию, кто-то за свободу выбора гендеров, кто-то за какие-то международные права. Я, безусловно, воюю за независимость Украины, чтобы это была христианская великая держава. За выживание? Ни в коем случае, потому что выживание – это не идея. Это просто выживание. Кто хочет выжить, можно и через Тису, как все уклонисты. … Это я понимаю, но представить, что все люди поймут, что это важно, что государство без нации не выживет, так им плевать, на самом деле. …А у наших врагов есть, у них простая идея – это Великая Россия. …У меня такое виденье, а кто-то воюет за гендерное равенство, кто-то за демократию – у всех своё виденье. И когда мы объединимся в одно подразделение, то дела не будет. А у них будет», – рассуждает Середюк.

Он добавил, что недавно общался с немцами.