«Русские скоро посыплются»: украинские стервятники требуют продолжения войны

Украина не должна соглашаться ни на какие условия России, потому что у неё ещё достаточно пушечного мяса для продолжения войны.

Тако вывод следует из заявления украинского военного эксперта Тараса Чмута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам точно нельзя соглашаться [на условия России]. На все. То есть продолжаем. Готовность русских к переговорам – уже признак слабости. Им так же тяжело, а кое-где и тяжелее. У них тоже проблемы с мобилизацией, проблемы с техникой и боеприпасами. И мне кажется, у нас есть шанс дожать или до лучших условий, или таки до победного конца этого этапа войны», – сказал Чмут.

Он подчеркнул, что Украине выгодно только длительное перемирие.

«Перемирие и заморозка или краткосрочное перемирие на три дня? На три дня я не считаю, забудь, от 30 дней. Я допускаю, что может произойти перемирие на какой-то временной промежуток. Три дня – это не перемирие. это так, перекурить, автомат почистить. Все, что меньше 30 дней, не надо считать за перемирие. Нам сейчас не выгодна заморозка войны. Русским выгодна. Потому что мне кажется, они ближе к тому, чтобы посыпаться и проиграть. Поэтому они готовы на него. А мы готовы дальше воевать. И у нас есть кем и чем. Как видим по площадям, которые мы теряем, еще есть кем и чем», – подытожил эксперт.

Здесь нужно понимать, что Чмут еще и волонтер, собирающий донаты на ВСУ, от которых имеет свой процент. А потому прекращение войны, соответственно, оставит его без заработка.