Рубио выдал военную тайну. Стало известно, чем Россия выкашивает «Пэтриот» на Украине

Анатолий Лапин.  
18.11.2025 09:07
  (Мск) , Киев
Недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о масштабах поражения Россией переданных Украине комплексов «Пэтриот» раскрывает военную тайну.

Так считает полковник в отставке, директор музея Войск ПВО Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Было очень интересное выступление Марко Рубио. Украина просит у США 20 комплексов «Пэтриот», американцы пока не готовы их дать. Рубио говорит: «Да, просит у нас 20 комплексов, дать не можем. А какой смысл давать, если раз в неделю один комплекс «Пэтриот» либо уничтожается, либо выводится из строя?».

Он выдал секретнейшую информацию, которая говорит об эффективности наших систем подавления ПВО противника.

Причем интересно, у нас есть такая ракета Х-31П противорадиолокационная. И она была потом модернизирована до версии «дальняя».

У нее дальность поражения где-то 240 километров. Пока на сегодняшний день никто ничего подобного в мире не делает. Эта ракета теперь ставится на все наши истребители, либо истребители-бомбардировщики.

Представьте себе, мы ФАБ сбрасываем, на дальности до 200 километров, а на дальности 220 километров стоит зенитно-ракетный комплекс, который начинает облучать наш истребитель. Мы запускаем ракету. То есть, как только появился сигнал от станции противника, тут же летит туда привет», – заявил Кнутов.

