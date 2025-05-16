Ротация в командовании ВС РФ не сулит нам ничего хорошего – полковник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководство РФ делает всё, чтобы максимально распространить по всей армии все знания, которые получили генералы на поле боя.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Произошла ротация назначений на должности у вооружённых сил страны противника. Сняли главкома сухопутных войск, 70-летнего дядечку, а вместо него назначили Мордвичёва. Генерал Мордвичёв – это командующий ЦВО, направление главного удара которого – Покровск, вот это. Его повысили в должности. А вместо него назначили того, который был командующим группировкой «Курск». Мордвичёв один из самых толковых российских генералов, реально. Есть два варианта таких назначений. Первый – война заканчивается. Просто толкового командира перевели в сухопутные войска, а сухопутные войска чем занимаются? Боевой подготовкой вооружённых сил. Значит, его перевели, чтобы он начал проводить реформы ВС РФ. Это штука, кстати, очень опасная, намного опаснее, чем если бы он оставался на месте», – сказал Стариков.