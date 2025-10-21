«Россия всегда спасала. Теперь опереться не на кого. Даже Иран оттолкнули» – армянский эксперт

21.10.2025
Чтобы сдача Нагорного Карабаха прошла без заминок, армянский премьер Никол Пашинян даже отказался от прямого предложения военной помощи со стороны Ирана.

Об этом на канале «Книжный день» заявил армянский независимый аналитик Сергей Шакарянц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий Максим Невенчанный спросил, на кого сегодня могут опереться армяне, «если со всех сторон глобалисты, представители зла, которые хотят размыть идентичность, заставить армян всё продать».

«Традиционно в самые тяжёлые минуты всегда приходила на помощь Россия, это факт. Пусть никто этого не отрицает. Вы знаете, то что я сейчас сижу и говорю, что я гражданин Армении – это заслуга того, что сюда пришли русские войска. Пусть даже в первой половине XIX века», – ответил Шакарянц.

Невенчанный уточнил касательно Ирана.

«Иран два-три раза предлагал Армении при этой власти [Пашиняна] помощь разного рода. В том числе – военную, представьте! Я помню в тот год, министр обороны Шойгу был в Иране с визитом, разговаривал с тамошним министром обороны.

И они оба сказали, что Иран граничит ни с каким ни с Азербайджаном, нет – с Нагорным Карабахом. Два министра обороны это подчеркнули. А здесь это отвергли.

И в этом заключается суть недоверия иранской власти, неважно, при каком президенте – к современной власти в Армении», – подчеркнул армянский аналитик.

    Отправить