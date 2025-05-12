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Фактически Брюссель предлагает России согласиться с тем, что она проиграла войну на Украине.

Такое мнение высказывает полковник российского спецназа запаса Анатолий Матвийчук, отвечая на вопрос, почему РФ невыгодно 30-дневное перемирие, предложенное в Киеве лидерами ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте возьмём ультиматум, который западные страны выкатили нам по окончании празднования Дня Победы. Он подразумевает, что мы проиграли эту битву, а они победили. Тридцатидневное перемирие на деле означает, что ВСУ продолжают поставки оружия на фронт. При этом Украина не берёт на себя никаких обязательств по поводу безопасности России. Эта 30-дневная передышка, я полагаю, нужна для того, чтобы восстановить боеспособность ВСУ, пополнить их личным составом. Немцы, англичане, французы в это время перекинут технику на Украину. Собственно говоря, мы придем к тому, с чего начали в 2022 году проведение специальной военной операции», – сказал Матвийчук в интервь «Московскому комсомольцу».

По его словам, предложение Владимира Путина начать в Стамбуле прямые переговоры Москвы и Киева без предварительных условий – возвращение к тем условиям и требованиям, которые были продиктованы во время первых стамбульских переговоров.

«Это денацификация, демилитаризация, то бишь разоружение киевского режима. Западные страны прекращают поставку вооружений, Украина становится нейтральной державой и никаким боком не взаимодействует с НАТО. Собственно говоря, замысел Путина остается прежним: на территории Европейского театра военных действий, в частности, на Украине прекращаются все боевые действия на условиях, которые выгодны для нас. Должны быть обеспечены безопасность границ, мир и дружеские отношения с соседом, который в перспективе когда-нибудь будет в виде независимой Украины», – добавил полковник.

Он предупреждает, что в случае отказа украинского диктаора пойти на эти условия будет продолжение СВО «со всеми вытекающими отсюда последствиями».