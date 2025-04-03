Россия превратила Энергодар в крупный учебный центр для новобранцев.

Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас много говорят про Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Но как у нас учебные центры, у них Энергодар – это тоже учебные центры. Дронщики, FPV-дронщики, волокно-дронщики, настрелы, артиллерия , многие курсанты приезжают туда сдавать экзамены. Это уже часть их военной инфраструктуры, они от нее никогда не откажутся», – сказал Черный.

«У нас как-то так разбираются: «Вот Трамп там сказал». Та там целые учебки уже развернуты, большие учебки, то есть постоянные обстрелы. Это же тоже у них экзамен.

В учебке вообще ничего нет лучше. Ты, грубо говоря, прошел теорию и сразу пошел практику сдавать. Дронщик сдаёт – смотрит, как он может корректировать артиллерию. Артиллерист сдает, как он может бить по точке. Там дрончик, который на оптоволокне. Или там, например, просто FPV-дронщник», – добавил ВСУшник.