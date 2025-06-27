Россия расчищает путь для действий авиации в украинском тылу – военный аналитик

Анатолий Лапин.  
27.06.2025 09:35
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Новая тактика применения «Гераней» массово по ограниченному количеству объектов позволяет расчистить путь для авианалетов и ударов высокоточным оружием для российской армии.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новая тактика применения «Гераней» массово по ограниченному количеству объектов позволяет расчистить путь для авианалетов...

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«Сейчас мы практически каждый день, каждую ночь работаем по глубокому тылу противника и на оперативную глубину. И перспективы усиления работы беспилотниками, теми же «Геранями», растут. Сейчас несколько сотен, говорят, через пару месяцев это будет 700-900. Это даёт возможность уничтожения украинской противовоздушной обороны, как таковой на всех направлениях.

А это позволит на полную глубину применять пилотируемую авиацию, которая необходима для того, чтобы войска начали заниматься оперативными и стратегическими делами… Эти вот «Герани» сейчас делают огромную работу и расчищают для наших более дорогих ракет», – заявил Дандыкин.

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