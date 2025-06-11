Россия пока придерживает информацию о количестве замороженных тел западных наёмников – офицер флота
Украина затягивала процесс обмена телами погибших военных по ряду причин, но прежде всего, чтобы скрыть реальную картину потерь – 6 тысяч тел в рефрижераторах позволяют представить, сколько же их на полях сражений.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Украине это невыгодно, потому что одномоментно будет признано такое количество людей погибшими. Нужно производить соответствующие выплаты, и косвенно это признание того, что таких тел ещё немало находится или на поле боя, или у нас в морозильниках.
Поэтому Украина всячески старается от этого дела открещиваться, затягивает процесс, с учётом того, что СМИ в общем-то полностью Киеву подвластны и эту тему не хотят педалировать с точки зрения распространения разного рода информации. Кадры съёмки буквально разлетятся по всей Украине, по всему миру – и купировать это будет невозможно. Естественно, Киеву это невыгодно», – отметил он.
Эксперт напомнил, что СВО не является войной в классическом и правовом понимании, войну ни Россия, ни Украина не объявляли. Поэтому апеллировать к женевским конвенциям о военнопленных или другим законам войны можно весьма условно.
«Точно так же, как к трибуналу над киевским режимом. Трибунал требует суда, приговора и его исполнения. О каком международном трибунале мы можем говорить по отношению к Зеленскому и хотя бы его ближнему кругу? Да ни о каком. Это касается и военнопленных. Ни мы, ни Украина войну не объявляли. И статус военнослужащих, и тех же военкоров весьма и весьма шаток. Поэтому практика обмена телами несет не правовой, а именно гуманитарный характер, уважительного отношения к противнику. Это происходит не только у нас, но и в других конфликтах», – пояснил Горбачёв.
Он добавил, что в ВСУ есть практика кремации погибших, чтобы скрыть потери и спрятать концы воду.
«Эти люди пали на поле брани, но продолжают числиться пропавшими без вести. И это влечёт за собой выгоду для отцов-командиров, которые считают личный состав по бумагам, а не по головам, и получают соответствующие виды довольствия, финансирования, избегают, мягко говоря, критики со стороны своего командования», – уточнил военный эксперт.
По его оценке, вряд ли среди переданных Украине тел будут наемники других государств. По крайней мере, это не будет освещаться публично.
«Начиная со штурма «Азовстали» в Мариуполе: была информация, что якобы был убит американский генерал, и довольно долго эта тема обсуждалась. В конце концов всё затухло. То же самое касается пленных. Мы только цифры слышим, что десятки тысяч наёмников находятся на ЛБС, слышится польская, английская, испанская речь. Но это всё не предаётся гласности.
Я так понимаю, что тема в определённой мере носит закрытый характер и с нашей стороны эта информация попадает в СМИ исключительно дозированно. Хотя, я думаю, и пленные у нас есть, и соответствующая работа ведётся. И наверняка среди этих тел есть иностранцы. Потому что в таком количестве априори подразумевается, что там не только тела украинцев. Но тут может быть и с нашей стороны произведена соответствующая работа, чтобы тела наёмников пока оставить в холодильниках. Иначе какой-то шлейф информации прошёл бы», – считает Горбачёв.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: