Россия пока придерживает информацию о количестве замороженных тел западных наёмников – офицер флота

Украина затягивала процесс обмена телами погибших военных по ряду причин, но прежде всего, чтобы скрыть реальную картину потерь – 6 тысяч тел в рефрижераторах позволяют представить, сколько же их на полях сражений.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине это невыгодно, потому что одномоментно будет признано такое количество людей погибшими. Нужно производить соответствующие выплаты, и косвенно это признание того, что таких тел ещё немало находится или на поле боя, или у нас в морозильниках. Поэтому Украина всячески старается от этого дела открещиваться, затягивает процесс, с учётом того, что СМИ в общем-то полностью Киеву подвластны и эту тему не хотят педалировать с точки зрения распространения разного рода информации. Кадры съёмки буквально разлетятся по всей Украине, по всему миру – и купировать это будет невозможно. Естественно, Киеву это невыгодно», – отметил он.

Эксперт напомнил, что СВО не является войной в классическом и правовом понимании, войну ни Россия, ни Украина не объявляли. Поэтому апеллировать к женевским конвенциям о военнопленных или другим законам войны можно весьма условно.

«Точно так же, как к трибуналу над киевским режимом. Трибунал требует суда, приговора и его исполнения. О каком международном трибунале мы можем говорить по отношению к Зеленскому и хотя бы его ближнему кругу? Да ни о каком. Это касается и военнопленных. Ни мы, ни Украина войну не объявляли. И статус военнослужащих, и тех же военкоров весьма и весьма шаток. Поэтому практика обмена телами несет не правовой, а именно гуманитарный характер, уважительного отношения к противнику. Это происходит не только у нас, но и в других конфликтах», – пояснил Горбачёв.

Он добавил, что в ВСУ есть практика кремации погибших, чтобы скрыть потери и спрятать концы воду.

«Эти люди пали на поле брани, но продолжают числиться пропавшими без вести. И это влечёт за собой выгоду для отцов-командиров, которые считают личный состав по бумагам, а не по головам, и получают соответствующие виды довольствия, финансирования, избегают, мягко говоря, критики со стороны своего командования», – уточнил военный эксперт.

По его оценке, вряд ли среди переданных Украине тел будут наемники других государств. По крайней мере, это не будет освещаться публично.