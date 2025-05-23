Россия перешла «красные линии» и готова к освобождению новых регионов – мнения экспертов

Россия начинает действовать более решительно на украинском фронте.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армия наша начинает действовать более-менее жёстко. Причём в Сумской области уже ведутся наступления, берутся деревни. Напоминаю, Сумская область ещё каких-то пару месяцев назад была – полное табу. У нас уже полностью под нашим контролем вся дельта Днепра, все островки, и мы уже имеем плацдармы на правом берегу Днепра…

Мы переступили несколько «красных линий». Мы переступили «красную линию в Балтике», начали арестовывать их корабли и гонять флот, и они ничего не сделали. Мы переступили линию в Сумской области, идем наступаем. Мы переступили линию в Харьковской области, идем-наступаем.

Мы переступили линию под Херсоном, перешли на правый берег Днепра. И уже разговоры-то какие идут с той стороны: «Надо сделать так, чтобы у Украины остался доступ к Черному морю. Надо сделать так, чтобы Украина имела доступ к Днепру»», – заявил Сивков.