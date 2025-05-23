Россия перешла «красные линии» и готова к освобождению новых регионов – мнения экспертов

Анатолий Лапин.  
23.05.2025 10:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия начинает действовать более решительно на украинском фронте.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия начинает действовать более решительно на украинском фронте. Об этом в эфире телеканала «Красная линия»...

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«Армия наша начинает действовать более-менее жёстко. Причём в Сумской области уже ведутся наступления, берутся деревни. Напоминаю, Сумская область ещё каких-то пару месяцев назад была – полное табу. У нас уже полностью под нашим контролем вся дельта Днепра, все островки, и мы уже имеем плацдармы на правом берегу Днепра

Мы переступили несколько «красных линий». Мы переступили «красную линию в Балтике», начали арестовывать их корабли и гонять флот, и они ничего не сделали. Мы переступили линию в Сумской области, идем наступаем. Мы переступили линию в Харьковской области, идем-наступаем.

Мы переступили линию под Херсоном, перешли на правый берег Днепра. И уже разговоры-то какие идут с той стороны: «Надо сделать так, чтобы у Украины остался доступ к Черному морю. Надо сделать так, чтобы Украина имела доступ к Днепру»», – заявил Сивков.

Согласен с ним и полковник запаса Анатолий Матвийчук.

«На Харьковское направление наши войска входят в Купянск. Разведчики наши уже в Купянске проходят кварталы, вывозят цели, где находятся противники, ведут боевые действия и выходят к Чугуеву. А Чугуев – это уже пригород Харькова. Наши разведчики уже в Чугуеве произвели рекогносцировку, просмотрели особенно заводскую зону и тому подобное. Харьков стоит на зоне, на острие возможного дальнейшего нашего наступленияМы форсировали Днепр, наши передовые отряды уже на том берегу, плацдармы созданы, вся островная зона практически под нами, готовится штурм, я так полагаю, и угроза Херсону», – утверждает Матвийчук.

«ПолитНавигатор» не может подтвердить создание плацдармов на правом берегу Днепра и заходе в Купянск.

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