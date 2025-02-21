Пока Украина пытается проявить субъектность, отвергая предложения США о разработке недр, Россия договаривается со Штатами о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт, в прошлом член неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прозвучало заявление еще до инаугурации Трампа о том, что украинская сторона готова передать американской стороне свои полезные ископаемые либо в концессии, либо, соответственно, совместная разработка. И они ухватились за эту идею Зеленского. И теперь они и продвигают эту идею: «Вы же сами предлагали». Поэтому вопрос и стоит, когда вы поднимаете вопрос предоставления вам гарантий, то как раз присутствие американских компаний на территории Украины и охрана этих компаний американской стороной, в том числе военной компонентой, будут вам вопросами гарантий.

И тут оказалось, что украинская сторона не готова была к подобному характеру действий со стороны Соединенных Штатов. Но, заметьте, к этому оказалась готова российская сторона. Они подхватили данные и тезисы Зеленского. Знаете, о чем идет речь в Эр-Рияде, согласно открытой информации? О том, что Россия уже, в свою очередь, дала понять Соединенным Штатам, что они не против совместной разработки полезных ископаемых, в первую очередь газа и нефти, на территории Российской Федерации.

Более того, называется конкретная сумма 300 миллиардов. И в первую очередь это реализация проектов Сахалин-1, Сахалин-2. Причем, заметьте, Александр, в то время, как мы колеблемся в моменте подписания договора, россияне четко говорят — вы добыли нефть, забираете ее сразу, без налогообложения российской стороной, то есть мы вообще к ней не имеем отношения, создают тепличные условия», – заявил Снегирев.