России нужно получить прямой доступ к Приднестровью.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одесса – это то место, которое вам обязательно нужно вернуть, потому что это ворота для поставок оружия и всего остального, о чем вы только можете подумать, а также для экспорта украинского зерна. Так зачем оставлять Одессу в руках вашего врага? Нет, вы, наверное, хотите превратить то, что осталось от Украины, в небольшое государство без выхода к морю. Потому что небольшое государство без выхода к морю вряд ли будет представлять для вас большую угрозу », – сказал Макгрегор.

Он считает, что РФ не стоит бояться НАТО, тем более что поляки, венгры, румыны не хотят воевать с Россией.

«Остаются Литва, Латвия и Эстония. И в последнее время они ведут себя как сумасшедшие. Они говорят так, будто сидят на ядерном арсенале НАТО и готовы запустить его в любой момент. Они сумасшедшие. И никто в здравом уме их не поддержит.

Но все остальные страны, граничащие с Россией, уже поняли, что это катастрофа. Мы даже не говорим о Молдавии. А русские собираются отправить 10 тысяч военных в Молдавию, чтобы защитить русских, которые там живут. Ну просто посмотрите на карту. Где находится Молдавия, и где Одесса? Это все закончится тем, что Россия получит контроль», – добавил полковник.