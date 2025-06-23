Россия не собирается втягиваться в гонку вооружения с НАТО

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евероатлантический альянс продолжает следовать курсу на мировую гегемонию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, давая оценку решению стран НАТО в течение 10 лет увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП.

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«Это как раз означает проявление неизменности курса НАТО на сохранение, как они считают, мировой гегемонии, на достижение превосходства. Все эти планы обречены на провал, но они будут формировать новую геополитическую реальность. На самом деле совокупная сумма военных бюджетов стран НАТО сегодня превышает половину общемировых расходов. Это гигантские деньги, которые фактически изымаются из мирного развития и выбрасываются на ветер», – сказал Грушко «Известиям».

По его словам, таким образом закрепляется зависимость Европы от США.

«Соединенные Штаты открыто требуют, чтобы те увеличенные расходы, которых они добиваются, пошли на закупки вооружения и техники именно в Соединенных Штатах Америки. Это понятная технологическая привязка: если вы покупаете, скажем, самолет F-35 с жизненным циклом 30−40 лет, то вы зависимы от производителя, то есть от Соединенных Штатов», – говорит дипломат.

Он добавил, что Россия не допустит ослабления своей обороноспособности, «но в затратную гонку вооружений мы втягиваться не будем».