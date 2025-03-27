Россия может нанести катастрофический ущерб США своим ядерным оружием – глава Нацразведки США

Анатолий Лапин.  
27.03.2025 12:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


Россия обладает самым мощным ядерным потенциалом в мире, способным нанести катастрофический ущерб США и другим странам.

Об этом, в ходе своего доклада в Комитет по разведке Палаты Представителей США заявила директор Национальной разведки Штатов Тулси Габбард, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия обладает самым мощным ядерным потенциалом в мире, способным нанести катастрофический ущерб США и...

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«Ядерный обычный военный потенциал России, а также ее экономическая и военная устойчивость делают ее серьезным конкурентом. У России больше ядерного оружия, чем у любой другой страны, и в случае масштабной войны, которую российские лидеры считают опасной для себя и своего режима, она может нанести катастрофический ущерб США и всему миру.

В конце 2024 года Россия объявила об обновлении своей ядерной доктрины, расширив условия, при которых она может применить ядерное оружие. Россия создает более современные и живучие ядерные силы, способные обойти американскую систему противоракетной обороны благодаря надежному потенциалу ответного удара. Она намерена сдерживать США, угрожая им ядерным оружием в случае конфликта. Россия обладает развитыми кибервозможностями и пытается получить доступ к критически важной инфраструктуре США для асимметричных действий и стать постоянной киберугрозой.

Россия также разрабатывает новые возможности и противоспутниковое оружие, которое может вывести из строя космическую инфраструктуру США и их союзников. Среди наиболее тревожных событий — запуск нового спутника, который может нести ядерное оружие в качестве противоспутникового, что нарушает давние международные законы, и ставит под угрозу США и мировую экономику», – заявила Габбарт.

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