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Украинскую армию нужно постоянно пополнять новыми резервами, потому что в нынешнем составе она не выдержит.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил замкомандира ударных БПЛА Олесь Маляревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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