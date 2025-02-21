Российская армия отрезает логистику ВСУ в Курской области, выдавливая украинские войска. Это может лишить Украину последнего козыря, заготовленного киевским режимом к переговорам с Россией.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт, в прошлом член неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сейчас происходит в Курской области? Они пытаются выйти на непосредственно основную локацию силы обороны Украины, причем Сумской области, правильно? После захвата Свердликово это, соответственно, они пытаются выйти на эту трассу, либо взять ее под огневой контроль, либо под непосредственный, и тогда да, тогда возникает угроза оперативного окружения… сейчас все силы будут кинуты, в первую очередь, на решение этого вопроса.

Почему вернули этих КНДРовцев и, соответственно, усилили саму российскую группировку Курской области?… Один возможный для Путина сценарий развития, а именно военным путем выдавить силы обороны Украины из Курской области. И пока он этого не сделает, мирных переговоров, как в его понимании, в понимании Трампа, не будет. То есть он лишает фактически Украину последнего козыря», – заявил Снегирев.