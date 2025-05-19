Россия легко усилит продовольственную безопасность КНДР
Северная Корея может получить серьёзные экономические выгоды в союзе с Россией.
Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил вынужденный переехать в Петербург после переворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Помогая России, корейская армия получила возможность обкатать свои подразделения в боевых условиях. Они получили самое ценное для любой армии – это реальный опыт боевых действий современной войны.
Плюс это означает, что Корея, сблизившись с Россией, решит очень многие свои вопросы. Начиная от технологических и заканчивая экономическими. В большей степени, на мой взгляд, для Кореи это экономическое сотрудничество с Россией. То есть, если там, допустим, есть какие-то проблемы, например, с продовольствием, то Россия их легко решает», – сказал Ваджра.
При этом он подчеркнул, что российская армия справилась бы и сама, потому что корейских подразделений было не так много.
«В общем-то, их было немного. Я понимаю, если бы допустим там 100 тысяч корейцев приехало, вот это да. Но там же речь идет об ограниченном контингенте. И даже если бы корейцев не было – все равно исход боевых действий в Курской области он был предрешен изначально.
Там много-много программ совместных экономических сейчас начинается с Кореей. Я думаю, что скорее всего к нам приедут и на работу корейцы», – подытожил он.
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