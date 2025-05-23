Россия готовит морпехов и десантников для создания санитарной зоны на Сумщине – Костенко

Российская Федерация усилила и без того серьезное скопление войск на Сумском направлении штурмовыми подразделениями.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас там больше на Курщине собираются войск и там больше угроза. Именно там собираются подразделения морской пехоты. Недавно туда приезжал Путин и замкомандующего или командующий морской пехотой.

Поэтому есть такое опасение, что они будут именно здесь пытаться атаковать. Но точно намерения мы на 100% не знаем, мы видим только скопление войск, потому что там и так резервы стояли, их было достаточно, но сейчас, видим, усиливают морской пехотой. Когда есть морская пехота, это так выглядит, что точно не для обороны, потому что морскую пехоту и ВДВ их они используют именно для наступательных действий», – заявил Костенко.