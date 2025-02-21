В отличие от России Европа так и не смогла существенно нарастить выпуск боеприпасов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр внутренних дел РФ генерал армии Анатолий Куликов, отвечая на вопрос, что стоит за последней мирной риторикой со стороны США.

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«Мне кажется, что, несмотря на всю антироссийскую озлобленность Запада, тот амбициозный и честолюбивый лидер, который пришёл к власти в Соединённых Штатах Америки, оказался умнее всех остальных. Он понимает, что с Россией лучше дружить, чем воевать. Ну и еще, может быть, это мало кому известно, но на сегодняшний день все арсеналы, все хранилища западных стран пустые. Мы их демилитаризовали, как поставил задачу президент. Даже в Соединённых Штатах Америки. Европа ведь планировала поначалу увеличить производство боеприпасов до 5–10 миллионов в год, а на деле получилось полмиллиона, и то с трудом. Только российская военная промышленность смогла сделать чудо после начала СВО. То же самое с беспилотниками, производство которых выросло кратно», – сказал Куликов в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, в итоге к Западу «постепенно приходит» осознание того, что Россию нельзя победить.