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Появились подробности сегодняшних ударов по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории, в том числе по украинкой столице.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – сообщило в своем релизе Миобороны РФ.

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Кроме того, российское оборонное ведомство опубликовало видео, которое заявляется как поражение ОТРК «Искандер» центра подготовки мобилизованных ВСУшников в районе Сум.

Утверждается, что в ходе удара уничтожено до 100 военных и порядка и более десяти единиц автомобилей и бронетехники.

Примечательно, что украинская пропаганда, традиционно делая акцент на якобы целенаправленных ударах по мирным объектам, вновь прокололась. Так, куратор пророссийского подполья Украины Сергей Лебедев («Лохматый») обратил внимание на видео, опубликованное антироссийским пабликом «Труха», демонстрирующее разрушенную остановку транспорта в Киеве.

Вот только на заднем плане четко виден пожар на авиазаводе Антонова.

По словам Лебедева, в Киевской области удары наносились по военным базам и тренировочным лагерям в Белой Церкви, Бориспольском и Обуховском районах.