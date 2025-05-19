Российские юристы призывают поставить препоны «когнитивному колониализму»

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Российские законотворцы впервые отказались от слепого копирования западных образцов при проведении конституционной реформы в 2020 году.

Об этом директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева заявила сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем отличалась эта реформа? Мы наконец развернулись в сторону тех ценностей, которые укоренены в нашем сознании и которые позволяют нам достигать большего, чем то, что было привнесено. И за 30 лет не все ведь укоренилось в правосознании. Речь идет о том, что эта реформа всколыхнула не только научную дискуссию о том, насколько важны для нас заимствования западного опыта. В течение 30 лет мы достаточно некритично воспринимали западный опыт. Под видом универсальных ценностей продвигались образцы западной правовой идеологии. А мы стеснялись использовать даже само это понятие», – сказала Хабриева.

Она считает недопустимым пренебрегать собственной правовой культурой.