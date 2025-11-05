Российская армия размотает морпехов США за три дня, – укро-нацистка Черновол
Президент США Дональд Трамп сильно заблуждается, считая, что Штаты помогли Украине не проиграть. Даже если на фронт сейчас отправить самые подготовленные американские войска с лучшим вооружением и в любом количестве, российская армия уничтожит их за три дня.
Об этом в эфире ТСН заявила украинская нацистка, мобилизовавшаяся в ВСУ Татьяна Черновол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если говорить про Европу, особенно про США, про унизительные заявления Трампа относительно нас, что если бы не Америка, мы Киев просрали бы за три дня – я скажу, что в эту войну я воевала только оружием отечественного производства. Я не знаю, что такое иностранное оружие – от начала войны у меня была «Стугна», был «Корсар», было СПГ, у меня были дроны, которые сейчас делаются в Украине… Мы сами делаем боеприпасы, все делаем сами, единственное – «Мавик», спасибо китайцам. Где это американское оружие? Но дело даже не в этом.
Я абсолютно убеждена, что если бы самые лучшие американские морпехи в любом количестве, с любым вооружением вдруг пришли в Украину и сказали, что они заменят украинскую армию, то американской армии не стало бы через три дня. Их всех до одного, со всем их оружием москали бы своими современными технологиями уничтожили за три дня. И Трамп этого не понимает, он живет категориями «Бури в пустыни». Он показывает видосики, где у него десант высаживается с самолетов. Я на это так смотрю, думаю – вот бы мяска привалило москалям, если бы вы такое тут сделали», – заявила Черновол.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: