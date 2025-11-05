Президент США Дональд Трамп сильно заблуждается, считая, что Штаты помогли Украине не проиграть. Даже если на фронт сейчас отправить самые подготовленные американские войска с лучшим вооружением и в любом количестве, российская армия уничтожит их за три дня.

Об этом в эфире ТСН заявила украинская нацистка, мобилизовавшаяся в ВСУ Татьяна Черновол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.