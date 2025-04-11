России нужно готовиться к войне за Черноморское побережье – Баранец

Российская Федерация должна готовиться к тому, что кроме сухопутной войны в зоне СВО, ей придется сражаться со странами Запада на других направлениях, в том числе за черноморские порты.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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