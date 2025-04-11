России нужно готовиться к войне за Черноморское побережье – Баранец

Анатолий Лапин.  
11.04.2025 13:04
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская Федерация должна готовиться к тому, что кроме сухопутной войны в зоне СВО, ей придется сражаться со странами Запада на других направлениях, в том числе за черноморские порты.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская Федерация должна готовиться к тому, что кроме сухопутной войны в зоне СВО, ей...

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«Если смотреть стратегически, то мы сейчас уже, сегодня, с вами должны быть готовы к ведению сразу нескольких типов войн. Ну, во-первых, конечно, война с Украиной, за спиной которой стоит целая коалиция стран. Дальше я не исключаю и думаю, что мы будем, наверное, драться с французами, с британцами за Черноморское побережье.

Они уже откровенно сказали, что их интересуют портовые сооружения, они туда полезут. Я не исключаю, что Евросоюз спровоцирует Россию за то, чтобы мы вывели свои боевые действия за пределы Российской Федерации. А это будет уже другой, новый тип войны. Нам кажется, сейчас нужно очень серьезно думать об этом», – заявил Баранец.

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