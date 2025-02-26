России нужна территория по линии Днепра. Одесса под вопросом – полковник Макгрегор

России некуда спешить в вопросе СВО – ее армия планомерно продвигается и может остановиться, выйдя на рубеж реки Днепр.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они всегда двигались так, чтобы минимизировать потери среди россиян и максимизировать потери среди украинцев. Теперь из-за неминуемого краха украинской армии, огромного количества сдающихся в плен и того, что по меньшей мере 1,2 миллиона украинцев погибли в этой войне, я думаю, что русские решили, что они хотят достичь определенной цели, прежде чем остановиться, и они движутся в своем темпе.

Они не видят необходимости торопиться на данном этапе. У них налажена логистика, у них есть железные дороги, есть линии связи, так что нет причин спешить. Но я уже давно говорил, что будь я на месте российского Генштаба, я бы настаивал на том, чтобы линия фронта проходила по Днепру. Я всегда это говорил, для русских Днепр — это предел продвижения на запад, так было на протяжении сотен лет. Это также естественная линия обороны. Для русских это имеет смысл, создает необходимую буферную зону, а остальная территория остается нейтральной.

Но я уверен, что нужно принимать решение о том, что еще мы хотим контролировать, прежде чем все это закончится. Харьков всегда был русским городом, где говорили по-русски, и русские хотят его вернуть. Поэтому я не удивлен, что мы увидим наступление, чтобы вернуть его. Второй пункт — это, конечно, Днепр, раньше он назывался Днепропетровск. Этот город стратегически важен, но вопрос в том, что будет с Одессой. У меня нет ответа на этот вопрос, и я не думаю, что мы получим ответ, пока русские не примут решение.

Теперь вопрос к русским, хотят ли они, чтобы Одесса была в руках нейтральной Украины, которая все еще питает ненависть и обиду к русским, и чтобы Одесса стала местом, откуда украинцы будут получать больше оружия, чем им положено, больше боеприпасов и так далее. Я не знаю, что русские будут делать там. Они могли бы, например, пообещать не вмешиваться в дела Одессы, если бы там были наблюдатели, которые следили бы за тем, чтобы корабли не разгружали или не загружали что-то, что не было бы связано с военными действиями», – заявил Макгрегор.