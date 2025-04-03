Рой дронов атаковал Харьков. Город охватили пожары

Игорь Шкапа.  
03.04.2025 08:47
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Харьков


Российская армия за минувшую ночь нанесла массированный удар по объектам в Харькове.

По словам местного мэра Игоря Терехова, на исходе вчерашнего дня только за 40 минут было нанесено 14 ударов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия за минувшую ночь нанесла массированный удар по объектам в Харькове. По словам...

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«14 ударов вражеских беспилотников пришлось по пяти локациям города, все в Киевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших», – написал гауляйтер.

Он отметил, что повреждения получила транспортная инфраструктура и жилой фонд.

В свою очередь глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов утверждает, что «только в течение часа враг применил 17 БпЛА типа «Шахед».

«Большинство ударов – в Киевском районе. Вследствие обстрела начались локальные пожары», -добавил он.

Украинские СМИ пишут, что это был третий удар за сутки по Харькову.

Кроме того, отработали российские дроны и по Днепропетровску.

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