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Российская армия за минувшую ночь нанесла массированный удар по объектам в Харькове.

По словам местного мэра Игоря Терехова, на исходе вчерашнего дня только за 40 минут было нанесено 14 ударов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«14 ударов вражеских беспилотников пришлось по пяти локациям города, все в Киевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших», – написал гауляйтер.

Он отметил, что повреждения получила транспортная инфраструктура и жилой фонд.

В свою очередь глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов утверждает, что «только в течение часа враг применил 17 БпЛА типа «Шахед».

«Большинство ударов – в Киевском районе. Вследствие обстрела начались локальные пожары», -добавил он.

Украинские СМИ пишут, что это был третий удар за сутки по Харькову.

Кроме того, отработали российские дроны и по Днепропетровску.