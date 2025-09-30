«РФ должна заплатить!» – польский министр ждёт скорейшего решения ЕК по российским активам и потирает руки
Предложение Еврокомиссии по созданию «репарационного кредита» Украине из доходов от замороженных российских активов – это шаг вперёд, о котором поляки говорят с первого дня полномасштабного конфликта.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр финансов и экономики Польши Анджей Домански, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«За последние 24 часа произошли события, касающиеся замороженных российских активов. Завтра европейские лидеры будут обсуждать это. Канцлер Германии опубликовал статью, в которой предложил использовать их. И есть идея о репарационном кредите», – сказала модератор секции.
«Агрессор должен заплатить! Россия должна заплатить. У нас есть замороженные российские активы на миллиарды долларов, и наша задача использовать их для восстановления Украины. Такова была позиция Польши с самого начала.
Затем, конечно, некоторые страны выступали против, но, похоже, Еврокомиссии удалось найти решение, которое позволит использовать эти активы для Украины. И в то же время мы уладим некоторые юридические споры о замороженных российских активах», – воодушевился поляк.
По его мнению, решение по активам именно сейчас было бы очень кстати.
«Честно говоря, глядя на новый европейский бюджет, мы видим, что расходы на двойное назначение, то есть на оборону, увеличиваются. Поэтому мы видим, что Еврокомиссия разделяет нашу позицию, и мы с оптимизмом смотрим в будущее», – вещал Домански.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: