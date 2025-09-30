«РФ должна заплатить!» – польский министр ждёт скорейшего решения ЕК по российским активам и потирает руки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Предложение Еврокомиссии по созданию «репарационного кредита» Украине из доходов от замороженных российских активов – это шаг вперёд, о котором поляки говорят с первого дня полномасштабного конфликта.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр финансов и экономики Польши Анджей Домански, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За последние 24 часа произошли события, касающиеся замороженных российских активов. Завтра европейские лидеры будут обсуждать это. Канцлер Германии опубликовал статью, в которой предложил использовать их. И есть идея о репарационном кредите», – сказала модератор секции.

«Агрессор должен заплатить! Россия должна заплатить. У нас есть замороженные российские активы на миллиарды долларов, и наша задача использовать их для восстановления Украины. Такова была позиция Польши с самого начала. Затем, конечно, некоторые страны выступали против, но, похоже, Еврокомиссии удалось найти решение, которое позволит использовать эти активы для Украины. И в то же время мы уладим некоторые юридические споры о замороженных российских активах», – воодушевился поляк.

По его мнению, решение по активам именно сейчас было бы очень кстати.