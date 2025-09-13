Режим Пашиняна вооружается до зубов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Военные расходы Армении за последние годы выросли с 400 млн до 1,7 млрд долларов.

Об этом президент Армении Ваагн Хачатурян заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Армения вооружается. Мы покупаем оружие у разных стран и сами производим. Проблемы есть, они копились не один год. Сейчас мы хотим их устранить, чтобы быть уверенными. 25% бюджета идет на вооружение и оборону. Это 6,3% ВВП. У Азербайджана такие же цифры», – сказал Хачатурян.

При этом он уверяет, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились жить мирно во время своего визита в Вашингтон.

Против кого тогда собирается воевать Армения, Хачатурян не уточнил. Но при этом он отметил, что в Зангезурском коридоре «ни американцев, никого не будет, там будут армяне», а у жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) будет возможность вернуться.

Это явно не согласуется с озвученными для прессы решениями якобы о том, что Зангезурский коридор возьмет в аренду американская компания и выставит там свою ЧВК для охраны.