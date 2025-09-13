Режим Пашиняна вооружается до зубов

Елена Острякова.  
13.09.2025 08:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 444
 
Азербайджан, Армения, Вооруженные силы, Дзен


Военные расходы Армении за последние годы выросли с 400 млн до 1,7 млрд долларов.

Об этом президент Армении Ваагн Хачатурян заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные расходы Армении за последние годы выросли с 400 млн до 1,7 млрд долларов....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Армения вооружается. Мы покупаем оружие у разных стран и сами производим. Проблемы есть, они копились не один год.  Сейчас мы хотим их устранить, чтобы быть уверенными. 25% бюджета идет на вооружение и оборону. Это 6,3% ВВП. У Азербайджана такие же цифры», – сказал Хачатурян.

При этом он уверяет, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились жить мирно во время своего визита в Вашингтон.

Против кого тогда собирается воевать Армения, Хачатурян не уточнил. Но при этом он отметил, что в Зангезурском коридоре «ни американцев, никого не будет, там будут армяне», а у жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) будет возможность вернуться.

Это явно не согласуется с озвученными для прессы решениями якобы о том, что Зангезурский коридор возьмет в аренду американская компания и выставит там свою ЧВК для охраны.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить