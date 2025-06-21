Раскрученные в СМИ украинские нацисты на поле боя ведут себя трусливо, – данные из Донецка
Медийно раскрученные группировки украинских нацистов на фронте проявляют себя отнюдь не воинственно, а, скорее, трусливо.
Об этом в интервью радио «Столица Донбасс» заявил экс-замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это [военные преступления] совершают люди, которые, в общем-то, сами лично могут быть не так уж и храбры, потому что склонность к садизму, это… жуткий комплекс, конечно. Поэтому, когда станет вопрос умирать, не умирать за Украину, прямо здесь и сейчас…
Давайте вспомним, что тот же запрещённый «Азов», когда была угроза взятия Мариуполя в 2014 году, – они оттуда сдрыснули и несколько дней сидели в Бердянске. И только когда они поняли, что наши туда не зайдут, они тогда вернулись и начали там ходить петухами. Но до этого они же в Бердянске сидели, насиловали местное население, и отжимали машины, и другими там занимались вещами. Но подальше от войны», – сказал Ольхин.
«Ну и сейчас они воевать не спешат, они только в оперативных функциях. В стрелковый бой украинец современный не торопится. Особенно ВСУшник. Да, они до последнего воюют, пока у них есть там коптеры. А если начинается стрелковый бой, а тем более рукопашка – всё.
Современные нацисты не стремятся взять в руки автомат и идти один на один. Мне кажется, это не про них история. Бойцы «Пятнашки» говорят, что ВСУ с автоматами не воюют.
Когда сильно запахнет жареным, они будут пытаться дезертировать, осесть там на Западе, рассказывать, что «на колчаковских фронтах воевали» и так далее», – заключил выступающий.
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