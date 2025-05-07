Путина предостерегают: Без военного поражения ВСУ начинать переговоры с Украиной нельзя

Максим Столяров.  
07.05.2025 18:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Украина


Киевский режим не будет готов к переговорам, пока ВСУ не потерпят крупного поражения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финуниверситета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим не будет готов к переговорам, пока ВСУ не потерпят крупного поражения. Об...

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«Очень скептически отношусь к российско-украинским переговорам. Киевский режим к ним не готов. Вести переговоры ради переговоров мы тоже не хотим и не будем. Нам это не надо, нам это не интересно.

Мне кажется, СВО будет продолжаться и дальше, пока киевский режим не будет готов. А готов киевский режим будет только тогда, когда мы нанесем ему мощнейшее военное поражение. Это освобождение каких-то крупных городов или нанесение серьезного поражения украинской группировки на каком-то участке. То есть там, где просто фронт посыплется», – сказал Мирзаян.

«Зеленский никаких переговоров вести не будет и даже, более того, если он будет нас к этим переговорам призывать, нужно от них максимально дистанцироваться.

Потому что, зная Зеленского, он вполне может устроить из переговоров какой-то публичный перформанс, который будет унизительным для России и не более того. Зеленский не готов к переговорам, он не является партнером для переговоров, о чем Москва много раз говорила Соединенным Штатам», – добавил он.

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