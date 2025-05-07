Путина предостерегают: Без военного поражения ВСУ начинать переговоры с Украиной нельзя

Киевский режим не будет готов к переговорам, пока ВСУ не потерпят крупного поражения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финуниверситета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очень скептически отношусь к российско-украинским переговорам. Киевский режим к ним не готов. Вести переговоры ради переговоров мы тоже не хотим и не будем. Нам это не надо, нам это не интересно.

Мне кажется, СВО будет продолжаться и дальше, пока киевский режим не будет готов. А готов киевский режим будет только тогда, когда мы нанесем ему мощнейшее военное поражение. Это освобождение каких-то крупных городов или нанесение серьезного поражения украинской группировки на каком-то участке. То есть там, где просто фронт посыплется», – сказал Мирзаян.