Путин: Всё началось не с Крыма

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Кризис отношений России с Западом начался не с возвращения Крыма в состав РФ, а с организованного США и ЕС госпереворота на Украине.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции на Питерском экономическом международном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодняшний кризис отношений РФ и Западной Европы начался с 2014 года. Но проблема не в том, что Россия присоединила Крым. А в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине», – сказал Путин.

Он напомнил высказывания чиновников Госдепа о том, что США потратили 5 млрд долларов на украинский переворот.

«Мы все время раньше слышали – «надо жить по правилам». Ну по каким правилам? Чего вы придумываете? Правила пишете для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать? Ну кто же так будет жить?» – сказал Путин.

Он сравнил с геббельсовской пропагандой и «бредом» утверждения, будто после Украины российская СВО распространится на восточную Европу.