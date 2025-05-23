Путин не поедет в Ватикан – Bloomberg обьясняет причины

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Агентство Bloomberg утверждает, что Россия выступает против идеи проведения переговоров с Украиной в Ватикане. Причиной якобы называют «сложные отношения между Святым Престолом и возглавляемой патриархом Кириллом РПЦ», поскольку последняя видит в Ватикане своего «исторического соперника».

Кроме того, Россия якобы не считает Ватикан нейтральной стороной в конфликте.

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«Чиновники в России не планируют, чтобы Путин ездил в Ватикан или вообще куда-нибудь для переговоров. Россияне сосредоточены на технических переговорах, которые состоялись на прошлой неделе в Стамбуле. По словам собеседника издания, Кремль ожидает, что эти переговоры возобновятся в снова в Стамбуле», – говорится в публикации.

Еще одно соображение, приводимое в статье – президент РФ не поедет в Италию – страну НАТО – «по соображениям безопасности», пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных российских чиновников.

Речь о том, что Италия является подписантом Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина за предполагаемые “военные преступления на Украине”. И, в отличие от Монголии и других стран, не дезавуировала своих обязательств перед МУС. Таким образом, страна была бы обязана арестовать российского президента, если бы он приехал в Рим, отмечает агентство.

Москву, по мнению конфидентов Bloomberg, больше устраивает Турция, как площадка для обсуждения условий будущего соглашения о мире. В то же время российская газета «Известия» пишет, что МИД РФ не исключает проведения следующего раунда переговоров с Украиной в Ватикане.

Вся эта возня стала возможной после того, как президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным предложил перенести переговоры в Ватикан.

Трамп также заявил, что Папа Римский Лев XIV проявил интерес к этой идее. Однако Кремль, в отличие от нового Папы Римского, в этом не очень заинтересован, пишет Bloomberg.

«Дмитрий Песков заявил журналистам 22 мая, что «нет никаких договоренностей» о проведении очередного раунда переговоров в Ватикане. Тем не менее, европейские чиновники говорят, что продолжаются дискуссии о роли Ватикана в качестве потенциального хозяина или посредника в переговорах. Источники Bloomberg отметили, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России к участию», – говорится в публикации.

По словам собеседников, официальные лица США находятся в контакте с украинцами для обеспечения переговоров. Они также сигнализируют россиянам, что они предпочли бы избежать участия сторонников жесткой линии, таких как помощник президента России Владимир Мединский. Последний возглавлял московскую делегацию в Стамбуле.

Но даже если все эти препятствия удастся преодолеть, переговоры все еще далеки от достижения соглашения о прекращении войны, что потребует встречи на высшем уровне с участием Трампа, Путина и Владимира Зеленского. Путин и Трамп в ходе телефонного разговора не упомянули саммит.

Святой Престол телеграфировал новоиспеченному Папе Римскому о готовности к дипломатическим действиям по прекращению войны в Украине. 19 мая папа Лев встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в ходе беседы с Папой Римским 20 мая «получила от Святого Отца подтверждение готовности приветствовать следующий раунд переговоров между сторонами в Ватикане».

Уже 22 мая Мелони заявила, что провела очередной телефонный разговор с Трампом и «постоянно находится на связи с несколькими лидерами», чтобы начать новый раунд переговоров.

«Доступность, предоставленная Ватиканом и Папой Римским, ценна. Очевидно, что на столе есть разные варианты для первой части переговоров на техническом уровне», — сказала Мелони журналистам после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, усилия Мелони по привлечению Папы Римского к мирным инициативам «также были совместно разработаны и одобрены нами». Во время визита в Литву он заявил, что решение войны «должно включать в себя в первую очередь прекращение огня».

Агентство напоминает, что Святой Престол способствовал разрешению конфликтов по всему миру, в том числе ускорил нормализацию отношений между Соединенными Штатами и Кубой в 2014 году и разрешил территориальный спор между Чили и Аргентиной в 1978 году, который поставил две страны на грань войны. Он также принимал активное участие в попытках достичь мира между Израилем и палестинцами.