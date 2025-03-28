Пугливым французам понравился Макрон в образе боевого петуха
Французы поддерживают Макрона, но не готовы воевать на Украине.
Об этом французский профессор философии Рафаэль Лиожье заявил в эфире TRT World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что сейчас французская общественность не готова к такому прямому вмешательству. Но с другой стороны, популярность Эммануэля Макрона только выросла благодаря его международной политике. Он становится все более популярным как тот, кто пытается поддержать Украину и является своего рода защитником демократии. Украина становится символом демократии.
Я думаю, мнение французов постепенно изменится, но они еще не готовы. Это не значит, что они не будут готовы через несколько месяцев. Возможно, это произойдет, но сейчас французская общественность еще не готова к этому», – сказал Лиожье.
Ранее директор парижского отделения Германского фонда Маршалла Мартин Квенсез заявлял, что подавляющее большинство французов продолжает поддерживать Украину, но не считает эту войну своей, поэтому не поддержит увеличение налогов на военные расходы.
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