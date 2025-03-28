Пугливым французам понравился Макрон в образе боевого петуха

Французы поддерживают Макрона, но не готовы воевать на Украине.

Об этом французский профессор философии Рафаэль Лиожье заявил в эфире TRT World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что сейчас французская общественность не готова к такому прямому вмешательству. Но с другой стороны, популярность Эммануэля Макрона только выросла благодаря его международной политике. Он становится все более популярным как тот, кто пытается поддержать Украину и является своего рода защитником демократии. Украина становится символом демократии.

Я думаю, мнение французов постепенно изменится, но они еще не готовы. Это не значит, что они не будут готовы через несколько месяцев. Возможно, это произойдет, но сейчас французская общественность еще не готова к этому», – сказал Лиожье.