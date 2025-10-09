«Провал с конфискацией активов РФ – за год положит Украину на лопатки» – Бортник надеется на отмороженных евролидеров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вся надежда Украины в вопросе конфискации активов РФ держится на том, что европейские лидеры решат, что когда наступит неизбежная катастрофа и момент платить по счетам, – это уже будет не их личное дело.

Об этом на канале блогера Василия Апасова заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стратегически важным будет, сможет ли Европа решить вопрос полного использования российских замороженных активов или нет. Если нет, то нас будет ожидать жестокий денежный дефицит – даже в конце этого года. Сможет ли она уговорить Бельгию и других противников взять этот «репарационный кредит», выделить эти замороженные активы Украине. Если смогут, усилится внутриевропейская нестабильность, и будущее правительств во Франции, Германии, Британии будет под большим вопросом. Но в то же время это потенциально может гарантировать Украине стойкость финансирования ещё года на два. И что дальше, это уже вообще покрыто туманом. Если не сможет, кризис серьёзно начнёт у нас наступать уже в следующем году точно», – сказал Бортник.

Апасов попросил уточнить, настолько ли адекватны опасения несогласных европейских стран, как они это заявляют.