Прогнозы в Киеве все мрачнее: Грядет каскадное обрушение фронта

Военная ситуация для Украины становится все хуже – Россия увеличила темпы наступления в мае, а фронту грозит каскадное обрушение.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наступление, всё-таки оно идёт, только набирает обороты. И если ещё в марте проскакивали какие-то отдельные позитивные новости, то сейчас их нет от слова совсем, это данность. Поэтому, единственное, что могло бы усилить переговорные позиции Украины, если бы удалось стабилизировать фронт…

Поэтому я думаю, что для Украины как раз ситуация на фронте развивается в очень плохом направлении. Я не хочу комментировать это, пусть военные эксперты, военные философы дают оценку тому, что происходит. Знаете, в какой-то момент всё это может начать валиться каскадно. Помните, год назад было под Очеретино – [поселок] держался, держался, потом слабое звено. И дальше оно посыпалось и остановилось только спустя несколько месяцев, и то условно», – заявил Золотарев.