Профессора МГУ привела в восторг версия украинского урегулирования от президента Финляндии

Елена Острякова.  
19.08.2025 21:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 695
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Предложение президента Финляндии Александра Стубба решить проблему Украины так же, как Хельсинки решил проблему выхода из Второй мировой войны в 1944 году – является настолько выгодным для России, что впору считать Стубба тайным агентом разведки России.

Об этом профессор факультета политологии МГУ Сергей Черняховский заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложение президента Финляндии Александра Стубба решить проблему Украины так же, как Хельсинки решил проблему...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне это предложение очень нравится. Я хочу напомнить, что по договоренностям, которые были достигнуты в 1944 году, Финляндия интернировала немецко-фашистские войска, находившиеся на ее территории и передала их в конечном счете России, сменила правительство, сменила политический режим.

Советский Союз уничтожил блок, который натравил Финляндию, взял Берлин, водрузил там красное знамя. Что это должно было бы означать сейчас? Украина интернирует всех представителей НАТО, находящихся на ее территории, меняет правительство, президента и политический режим, переходит под контроль России, заключает вечный мир. А Россия берет Берлин и уничтожает НАТО и берет Брюссель», – сказал Черняховский.

По его мнению, Россия может пойти на две уступки: не брать Брюссель и не возвращать себе ГДР. Профессор предлагает взять под контроль всю территорию Украины, но сохранить ей государственность, заставив вступить в Союзное государство.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить