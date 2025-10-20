Пришла пора ликвидировать Зеленского как Дудаева – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ликвидация политического руководства Украины не только нанесёт удар по управлению страной, но и поднимет дух российской армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольска правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Удары по центрам принятия решений парализуют политическое управление страной. Не надо говорить, что они там все марионетки, которых дёргают за нитки какие-то мифические структуры на Западе. Да чёрта с два! Они сами всеми процессами управляют. Не будет их – новые люди пока войдут в курс дела, пока выработают новые связи. Да и их тоже можно следующим, вторым заходом. Это называется паралич политического управления», – сказал Пилько.

Он подчеркнул, что любой диалог с Зеленским бессмысленный, и его надо ликвидировать как террориста, что также поднимет боевой дух российской армии и увеличит приток добровольцев.