Пришла пора ликвидировать Зеленского как Дудаева – эксперт
Ликвидация политического руководства Украины не только нанесёт удар по управлению страной, но и поднимет дух российской армии.
Об этом в эфире радио «Комсомольска правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Удары по центрам принятия решений парализуют политическое управление страной. Не надо говорить, что они там все марионетки, которых дёргают за нитки какие-то мифические структуры на Западе. Да чёрта с два!
Они сами всеми процессами управляют. Не будет их – новые люди пока войдут в курс дела, пока выработают новые связи. Да и их тоже можно следующим, вторым заходом. Это называется паралич политического управления», – сказал Пилько.
Он подчеркнул, что любой диалог с Зеленским бессмысленный, и его надо ликвидировать как террориста, что также поднимет боевой дух российской армии и увеличит приток добровольцев.
«Он ничем не отличается от Шамиля Басаева, Джохара Дудаева. Посмотрите, как лихо отработали наши спецслужбы во время этих контртеррористических мероприятий в Северном Кавказе.
Украина – это такое же точно бандформирование нелегитимное, которое тащит свою страну и свой народ в пропасть.
Нельзя воевать по меркам XVII-XIX веков, когда есть дворяне и верхушка, мы их не трогаем, благородных господ. Так не получается, мы в другое время живем. И поэтому политическое руководство Украины – это враг куда более приоритетный, чем все Пэтриоты на Украине», – подытожил политолог.
