Освобождение Красноармейска (Покровска) вступило в решающую фазу. Большая города уже в той или иной степени контролируется российской армией.

П данным российского картографа СВО Анатолия Радова, очаги сопртивления оккупантов сохраняются в микрорайоне Динаса.

«Противник продолжает выходить из города. Очаги сопротивления остаются только в районе Динас. Наши закрепы начинают зачистку южнее жд», сообщает Радов, составляющий карты по данным информации, полученной от бойцов, находящихся непосредственно на местах.

Вражеский ресурс «Дип стейт» традиционно преуменьшает успехи ВС РФ, но описывает ситуацию в городе как «постепенное его поглощение».

«Ситуация остается критической. И если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от «внешнего» мира и его потеря будет самой обидной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там», – прогнозирует противник.

А вот к северу от Красноармейска ситуация для ВС РФ обострилась. Перебросив резервы, ВСУ пошли в атаку на город Родинское, который ранее по больше части контролировался русские и за который долгое время шли ожесточенные бои.

Захват этого насланного пункта по сути разблокирует группировку оккупантов в Димитрове (Мирнограде). Некоторые украинские источники объявили, что Родинское зачищено.

Признает непростую ситуацию там и Радов, по словам которого противнику удалось прорваться в центр Родинского.