Президентша Косово назвала террористов «мучениками свободы»

Алексей Топоров.  
10.04.2025 11:35
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, Общество, Сербия, Скандал, Терроризм


В 26-летнюю годовщину начала нападения косовских террористов при поддержке войск Албании и НАТО на югославскую погранзаставу «Кошары» «президент» Косово Вьоса Османи дала хвалебную оценку агрессорам. Нападение на КПП суверенного государства она назвала «актом веры», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сепаратистское руководство так называемой «Республики Косово» отметило годовщину вероломного нападения на югославский пограничный пост «Кошары» на территории Метохии со стороны Албании. Так «президент» края Вьоса Османи заявила, что «Кошары был чистым актом веры в то, что народ Косово готов заплатить любую цену за свободу».

В 26-летнюю годовщину начала нападения косовских террористов при поддержке войск Албании и НАТО на...

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«Битва при Кошарах — пламя, которое никогда не угаснет. Там, где геноцидный режим Сербии воздвиг стену разделения с Албанией, сыновья и дочери «Армии освобождения Косово» воздвигли идеал и вселили мужество и вдохновение в целые поколения. Там, где это казалось невозможным, они принесли победу. Вечная слава мученикам свободы», – написала Османи в своём профиле в одной из социальных сетей.

И непонятно о какой «победе» сказала лидерша сепаратистов, если в результате тяжелых боев, интервенты были отброшены югославской армии от границы страны.

В апреле 1999 года руководство НАТО, для поддержки своей воздушной операции запланировало и осуществило масштабное наземное вторжение со стороны Албании на пограничный пост «Кошары» на территории Метохии. В атаке участвовали помимо боевиков «Армии освобождения Косово» регулярные силы армии Албании, а также инструкторы и диверсионные группы НАТО и западных ЧВК. Североатлантический альянс также отвечал за вооружение и снабжение атакующих и поддерживал их действия боевой авиацией.

Первыми бой агрессору дали югославские пограничники, впоследствии к ним присоединились армейские подразделения. Бои на Кошарах продолжались с 9 апреля по 10 июня, однако югославские подразделения, несмотря на сильнейший натиск и потери, составившие 108 человек, так и не пропустили противника на территорию страны. Но были вынуждены оставить позиции после Кумановского соглашения, в результате которого Слободана Милошевича принудили вывести армию и милицию из Косово.

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