После воскресных обстрелов Энергодара глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Киев

Сергей Рыжов.  
04.02.2025 11:00
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, МАГАТЭ, Политика, Происшествия, Россия, Украина, Энергетика


The Associated Press и украинские СМИ сообщают, что в Киев неожиданно прибыл  лава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Накануне Гросси писал в соцсети Х, что во время своего 11-й визита на Украину собирается посетить электрическую подстанцию «Киевская», «критически важную для безопасности украинской атомной энергетики», чтобы оценить ущерб и помочь «предотвратить ядерную аварию».

The Associated Press и украинские СМИ сообщают, что в Киев неожиданно прибыл  лава МАГАТЭ...

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«Поскольку всеобщая ситуация все еще остается нестабильной и хрупкой, наша работа там остается важной», – заявил Гросси.

Как отмечает АР, эта подстанция позволяет осуществлять передачу избыточных мощностей от западных к центральным регионам, которые возникли после введения в эксплуатацию двух энергоблоков на Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС. Она позволит повысить надежность питания электроэнергией Киев и Киевскую область.

В киевских коридорах власти собеседники агентства говорят, что Гросси прибыл на Украину для встречи на высоком уровне в Киеве, во время которой будут обсуждаться текущие усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта.

Отметим что нынешний визит Гросси в Киев совпал по времени с воскресными заявлениями властей россйского Энергодара, в котором расположена Запорожская АЭС – об атаке украинских беспилотников на Энергодар.

«Сегодня зафиксировано уже четыре попытки атаковать Энергодар дронами-камикадзе. Два из них были подавлены с помощью РЭБ. Пострадавших и возгораний нет», — сообщил врио главы администрации города Максим Пухов.

По его словам, город подвергается атакам беспилотников ВСУ на протяжении всей недели.

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