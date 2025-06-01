Послание Макрону от Китая: Украина и Тайвань – не одно и то же

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Китай призвал Эммануэля Макрона не сравнивать и не ставить на одну доску вопросы Украины и Тайваня, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, в Пекине назвали «двойными стандартами» попытки увязать защиту Украины с необходимостью защитить Тайвань от китайского вторжения, отсылаясь к речи Макрона на форуме безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Там президент Франции заявил, что если России будет позволено беспрепятственно захватить любую часть Украины, то «что может произойти на Тайване?»

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В публикации в соцсети посольство Китая в Сингапуре назвало сравнение ситуации с Тайванем и войной на Украине «неприемлемым»:

«Эти две ситуации имеют разную природу и совершенно не подлежат сравнению. Если пытаешься разоблачать двойные стандарты, используя при этом двойные стандарты, то результат останется неизменным – все те же двойные стандарты» , – говорится в сообщении, где подчеркивается, что Тайвань является исключительно внутренним делом Китая.

Хотя Макрон прямо не упоминался, сообщение было проиллюстрировано его фотографией из выступления на мероприятии.

Рейтерс отмечает, что Пекин ранее присылал на этот ежегодный саммит министров обороны или других чиновников, однако в этом году ограничился делегацией военных аналитиков и академиков низшего уровня.

Наблюдатели в регионе отметили, что подобные комментарии Макрона были далеко не единичными в ходе встречи, а риски того, что победа России подстегнет китайское вторжение на Тайвань, иногда всплывали в кулуарных обсуждениях.

«Послание многих сторонников Украины заключается в том, что необходимо придерживаться линии, если мы хотим послать сигнал Китаю», — сказал один из дипломатов из стран Юго-восточной Азии.

Министр обороны США Пит Хегсет также отметился вчера на форуме в Сингапуре антикитайской риторикой. Мол, КНР представляет «неизбежную угрозу», и «любая попытка захватить Тайвань «будет иметь катастрофические последствия для Индо-Тихоокеанского региона и всего мира».

Напомним, все началось из-за того, что в ходе своего азиатского турне Макрон припугнул Китай тем, что НАТО может усилить свое присутствие в Азии, если Пекин не помешает участию Северной Кореи в войне на Украине.

«Присутствие Северной Кореи в Украине – это серьезный вопрос для всех нас. Если Китай не хочет видеть НАТО в Юго-Восточной Азии, ему следует не допустить привлечения КНДР на европейской земле», – заявил Макрон.

Рейтерс напоминает, что Франция традиционно выступала против расширения влияния НАТО в Азию и возглавляла кампанию по блокированию открытия представительства альянса в Японии в 2023 году.

«Я тогда выступал против участия НАТО в делах Азии, потому что не верю, что нужно втягиваться в чужое стратегическое соперничество» , – заявил он, допустив, что Париж может пересмотреть эту свою позицию.

Макрон также призвал азиатские страны к независимости как от США, так и Китая.