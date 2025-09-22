«Понять, принять и не бить посуду»: Россию призвали готовиться к полному оставлению нефтяного рынка Европы, включая Сербию
Отказ от энергоносителей из РФ Венгрии, а за ней и всех оставшихся потребителей может стать ключевым моментом 19-го пакета антироссийских санкций ЕС. Сейчас в структуре импорта Европейского Союза Россия занимает 3%.
Об этом заместитель директора Института экономики РАН Михаил Лобанов заявил на российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В принципе, Хорватия уже может в ревересном режиме поставлять 12 млн. Действительно, пропускная способность адриатического нефтепровода, позволяет это сделать. То есть осуществлять поставки не только в Сербию, Боснию и Герцеговину, но и в Венгрию и в Словакию.
Планируется построить еще несколько нефтепроводов. В общем, там со всех сторон, так скажем, оказывается давление и экономическое, инфраструктурное, какое хотите», – сказал Лобанов.
Он связывает эти планы с введением санкций против инфраструктуры «Газпромнефти» в балканских странах. Сербия, Македония, Босния и Герцеговина значительно сократили, импорт из России. Балканские страны, по его словам, версифицируют структуру импорта энергоносителей по Балканскому потоку из Турции.
«И Сербия в том числе. Её сложно за это осуждать, понимаете? Мы не можем просто-напросто заставлять наших партнёров в сложных геополитических условиях говорить, что вот мы будем это обеспечивать в ближайшие годы.
Наверное, нужно с пониманием к этому относиться и не бить посуду в лавке. Возможно, политически это неправильно, но экономически это правильно», – сказал Лобанов.
