«Понять, принять и не бить посуду»: Россию призвали готовиться к полному оставлению нефтяного рынка Европы, включая Сербию

Отказ от энергоносителей из РФ Венгрии, а за ней и всех оставшихся потребителей может стать ключевым моментом 19-го пакета антироссийских санкций ЕС. Сейчас в структуре импорта Европейского Союза Россия занимает 3%.

Об этом заместитель директора Института экономики РАН Михаил Лобанов заявил на российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В принципе, Хорватия уже может в ревересном режиме поставлять 12 млн. Действительно, пропускная способность адриатического нефтепровода, позволяет это сделать. То есть осуществлять поставки не только в Сербию, Боснию и Герцеговину, но и в Венгрию и в Словакию. Планируется построить еще несколько нефтепроводов. В общем, там со всех сторон, так скажем, оказывается давление и экономическое, инфраструктурное, какое хотите», – сказал Лобанов.

Он связывает эти планы с введением санкций против инфраструктуры «Газпромнефти» в балканских странах. Сербия, Македония, Босния и Герцеговина значительно сократили, импорт из России. Балканские страны, по его словам, версифицируют структуру импорта энергоносителей по Балканскому потоку из Турции.