Поляки хотят в два раза увеличить армию за счет украинцев – генерал ВСУ

Польша рассматривает изменения в законодательство, которые позволят формировать войска территориальной обороны из граждан Украины.

Об этом на канале «Новости.Live» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние три недели я работал в Европе, скажу так, что у них огромная заинтересованность в сотрудничестве с Украиной, у них огромная заинтересованность в использовании нашего опыта, и не только по дронам – они готовы учиться многому. Даже то, что поляки на данном этапе рассматривают вопрос… первый законопроект уже ждет месяц в польском сенате. Это касается разрешения служить в польской полиции украинцам и белорусами, проживающими в Польше.

Следующее, что хотят реализовать польские политики, – это способность заинтересовать и привлечь к возможной службе в рядах территориальной обороны Польши украинцев. Они посчитали, что количество украинцев, которые непосредственно сейчас находятся в Польше, мужского пола, позволит абсолютно спокойно обучить до 25-30 бригад, которые достаточно сильно усилят обороноспособность Польши. Если ты живешь в Польше, то ты должен их защищать, и плюс мотивация по налогам может сыграть в их пользу. А реально, что такое 20 бригад? У них сейчас 27, а здесь еще дополнительно 25», – заявил Кривонос.