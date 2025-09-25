Поляк избил местного извращенца, заступившего за украинку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Житель Варшавы ударил местного извращенца-трансгендера (экстремистское ЛГБТ запрещено в РФ) Зенобию Жачек, заступившегося за говорящую на украинском беженку.

Как сообщает польский ресурс «Кryminalne», это произошло в автобусе – украинка говорила на «мове» со своей спутницей, что вызвало раздражение у местного жителя. Мужчина сделал замечание беженке и потребовал от нее убираться из страны, вспомнив про Бандеру и Волынскую резню, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ему не понравился ее акцент, и он кричал в ее сторону о бандеровцах, Волыни. Он приказал ей бежать из Польши и вернуться в свою страну. Это было невыносимо, люди не реагировали, но я не могла», – жалуется Жачек на своей странице в запрещенной соцсети Фейсбук.

Трансгендер потребовал у мужчины остановиться, но он еще больше разозлился:

«Он начал меня обзывать, оскорблять, ему не нравилась моя внешность и одежда. Я даже не буду приводить слова, которыми он меня упрекал. Он добежал до меня и ударил головой по лицу. Кровь хлынула из моего носа».

Больше всего Жачек возмутил тот факт, что остальные поляки спокойно ехали в автобусе дальше:

«Никто нам не помог, не отреагировал ни на отвратительные слова, брошенные в сторону старушки, ни на агрессию, которую он направил на меня. Все смотрели в телефоны или перед собой».

В итоге нападавший доехал до своей остановки и вышел, но после публикации истории в соцсетях его задержала местная полиция.