Полтавщина охвачена пожарами: поражены НПЗ и газопровод

Ночью ВС РФ атаковали украинские тылы ракетами и дронами.

В эпицентре атаки – Полтавская область, где серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, в серия взрывов прозвучала в районе Лубнов и Кременчуга.

Спутниковые сервисы зафиксировали пожары на Кременчугском НПЗ и газокомпрессорной станции в Лубнах.

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, снятое местными жителями в Кременчуге. На ролике можно увидеть гигантский пожар на территории НПЗ и поднимающиеся в небо клубы черного дыма.

Глава Полтавской обладминистрации Владимир Когут отчитался, что «есть несколько попаданий в инфраструктурный объект».

В свою очередь киевский режим атаковал Россию 23 беспилотниками, сообщило МО РФ.